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У двох областях України вводять екстрені відключення світла

Ілюстративне фото: в низці міст України вводять екстрені відключення світла (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

У двох українських областях, за розпорядженням "Укренерго", вводять екстрені відключення світла. Час енергообмежень може бути збільшений.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Полтаваобленерго".

Полтавська область 

"За розпорядженням НЕК "Укренерго", 26 грудня о 06:37 отримана команда на ведення 2 черг графіків аварійних відключень", - пише "Полтаваобленерго".

Також о 07:30 було отримано команду ввести графіки аварійних відключень в об'ємі 20 МВт у Кременчуцькому районі області. 

Станом на 08:40 у Полтавській області скасували графіки аварійних відключень. 

Кіровоградська область 

 З 06:48, за розпорядженням "Укренерго", було введено в дію графік аварійних відключень. 

"Зверніть увагу: у разі одночасного введення в дію графіку аварійних відключень та графіку погодинних відключень час відключення за вашим графіком може бути збільшено", - пише "Кіровоградобленерго". 

Обстріли енергосистеми України 

Вчора, 26 грудня, вночі й вранці Російська Федерація (РФ) вдалась до 13 від початку року масованої ракетно-дронової атаки на об’єкти енергетики. Внаслідок обстрілу в низці областей були запроваджені заходи обмеження споживання. Після цього, на всіх об'єктах, де дозволяла безпекова ситуація, розпочались аварійно-відновлювальні роботи.

Також через ворожий обстріл складною була ситуація у Дніпрі. В місті спостерігались проблеми з теплопостачанням лівобережної частини міста

 

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