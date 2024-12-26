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В двух областях Украины вводят экстренные отключения света

Иллюстративное фото: в ряде городов Украины вводят экстренные отключения света (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В двух украинских областях, по распоряжению "Укрэнерго", вводят экстренные отключения света. Время энергоограничений может быть увеличено.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Полтаваоблэнерго".

Полтавская область

"По распоряжению НЭК "Укрэнерго", 26 декабря в 06:37 получена команда на ведение 2 очередей графиков аварийных отключений", - пишет "Полтаваоблэнерго".

Также в 07:30 была получена команда ввести графики аварийных отключений в объеме 20 МВт в Кременчугском районе области.

По состоянию на 08:40 в Полтавской области отменили графики аварийных отключений. 

Кировоградская область

С 06:48, по распоряжению "Укрэнерго", был введен в действие график аварийных отключений.

"Обратите внимание: в случае одновременного введения в действие графика аварийных отключений и графика почасовых отключений время отключения по вашему графику может быть увеличено", - пишет "Кировоградоблэнерго".

Обстрелы энергосистемы Украины

Вчера, 26 декабря, ночью и утром Российская Федерация (РФ) прибегла к 13-й с начала года массированной ракетно-дроновой атаке на объекты энергетики. В результате обстрела в ряде областей были введены меры ограничения потребления. После этого, на всех объектах, где позволяла ситуация с безопасностью, начались аварийно-восстановительные работы.

Также из-за вражеского обстрела сложной была ситуация в Днепре. В городе наблюдались проблемы с теплоснабжением левобережной части города.

 

 

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