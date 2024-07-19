У трьох областях України скасували графіки вимкнення світла

Сьогодні, 19 липня, погодинні відключення електроенергії скасували у Львівській, Миколаївській та Івано-Франківській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку "Львівобленерго".

Львівська область

Відновлення графіку погодинних відключень відбудеться вже за окремим розпорядженням.

"Зверніть увагу, що через збій в роботі операційної системи можуть надходити помилкові повідомлення про терміни застосування ГПВ в Telegram і Viber боти", - додали у "Львівобленерго".

Миколаївська область

Також графіки погодинних відключень скасували у Миколаївській області, але лише до 15:00.

Наразі причина скасування графіків не уточнюється.

Івано-Франківська область

"З 10:50 до 15:00 графіки погодинних вимкнень застосовуватися не будуть", - пише "Прикарпаттяобленерго".

Зокрема серед змін:

буде ввімкнено чергу 5;

з 12:00 до 15:00 не буде вимикатися черга 6.

Ситуація зі світлом в Україні

Від початку поточного року російські терористи вдались вже до восьми масованих атак проти українських об'єктів енергетики. Внаслідок цього Україна втратила 9 ГВт виробничої потужності електростанцій. Зокрема були повернути графіки відключень.

Сьогодні, через спеку на сході та півдні України, до вечора діятимуть три черги відключень світла в областях.