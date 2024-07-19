ua en ru
Пт, 19 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В двух областях Украины отменили графики отключения света

Пятница 19 июля 2024 12:08
UA EN RU
В двух областях Украины отменили графики отключения света Иллюстративное изображение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 19 июля, почасовые отключения электроэнергии отменили во Львовской и Николаевской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу "Львовоблэнерго".

Львовская область

Восстановление графика почасовых отключений состоится уже по отдельному распоряжению.

"Обратите внимание, что из-за сбоя в работе операционной системы могут поступать ложные сообщения о сроках применения ГПВ в Telegram и Viber боты", - добавили в "Львовоблэнерго".

Николаевская область

Также графики почасовых отключений отменили в Николаевской области, но только до 15:00.

Сейчас причина отмены графиков не уточняется.

Ситуация со светом в Украине

С начала текущего года российские террористы прибегли уже к восьми массированным атакам против украинских объектов энергетики. Вследствие этого Украина потеряла 9 ГВт производственной мощности электростанций. В частности были вернуть графики отключений.

Сегодня, из-за жары на востоке и юге Украины, до вечера будут действовать три очереди отключений света в областях.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Львовская область Николаевская область
NEWS
Глобальный IT-cбой: украинцам дали инструкцию, как справиться с проблемой
Глобальный IT-cбой: украинцам дали инструкцию, как справиться с проблемой
DAILY
Спасительные гигабайты. Будет ли в Украине связь и интернет во время долгих отключений света
Катерина Гончароваредактор раздела "Общество" Спасительные гигабайты. Будет ли в Украине связь и интернет во время долгих отключений света