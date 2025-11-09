У двох областях України оголосять евакуацію із деяких населених пунктів

Із окремих населених пунктів Дніпропетровської та Запорізької областей погоджено обов'язкову евакуацію дітей разом із батьками або законними представниками.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство розвитку громад та територій України в Telegram.
Повідомляється, що рішення ухвалено за підсумками засідання Координаційного штабу з проведення евакуаційних заходів, яке провів заступник міністра розвитку громад та територій Олексій Рябикін.
У повідомленні не наводиться перелік населених пунктів, з яких оголошено примусову евакуацію.
Крім того, ухвалено рішення про евакуацію підопічних із закладів інституційного догляду в Запорізькій області, розташованих приблизно за 50 км від лінії бойового зіткнення.
Евакуаційні заходи проводитимуться з урахуванням вимог безпеки, медичних показань і необхідного супроводу.
Під час засідання також обговорювали роботу транзитних центрів для евакуйованих громадян та можливість відкриття додаткового центру в Харківській області.
Міністерство повідомляє, що від 1 червня 2025 року з прифронтових територій України евакуйовано у більш безпечні області майже 124 тисяч осіб, серед них більше 14,5 тисяч дітей та понад 4 тисячі людей з обмеженою мобільністю.
Дані щодо евакуації по областях:
В Україні функціонує 20 транзитних центрів для евакуйованих осіб у кількох регіонах. Найбільше таких центрів розміщено в Дніпропетровській області - вісім, зокрема у Павлограді, Дніпрі, а також селах Степове та Волоське.
Крім того, п’ять транзитних центрів працюють у Сумській області, два- у Харківській, три - на Волині, по одному - у Миколаєві та Запоріжжі, повідомили в Міністерстві розвитку громад та територій України.
З початку серпня 2024 року транзитний центр у Павлограді прийняв понад 36,2 тисяч осіб, у Лозовій з 19 серпня - понад 11,2 тисяч, а у Волоському з 23 серпня - понад 5 тисяч людей.
Після транзитного центру евакуйовані можуть скористатися послугами безоплатних місць тимчасового перебування (МТП). Загалом їх налічується в Україні 1 111. Вони забезпечують понад 80,5 тис. ліжко-місць для ВПО. Нині вільними залишаються більше 7,8 тис. місць. Для осіб з інвалідністю та маломобільного населення створено понад 3,5 тисяч місць, з них вільно 81.
За останні 5 місяців з прифронтових територій України евакуювали 121,5 тисячі осіб, серед них близько 14 тисяч дітей та майже 4 тисячі людей з обмеженою мобільністю.
