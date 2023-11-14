У двох областях України люди підірвалися на мінах: є загиблий, двоє поранених

У Харківській і Херсонській областях сьогодні, 14 листопада, на мінах підірвалися троє людей. Унаслідок цього загинув один чоловік.

Херсонська область

Зазначається, що в Новорайську на російській вибухівці підірвався чоловік. Потерпілий - 48-річний житель Запоріжжя.

"Він ремонтував дах на фермі, коли побачив покинутий російський бліндаж. Після роботи чоловік вирішив піти й подивитися на нього. Там він наступив на невідомий вибуховий предмет", - пише ОВА.

Унаслідок детонації потерпілий отримав вибухову травму і втратив частину ноги. Його стан оцінюють як важкий. Наразі чоловік перебуває в медзакладі. Лікарі борються за його життя.

Харківська область

Також у селі Григорівка Ізюмського району стався черговий підрив вибухонебезпечного предмета.

"Унаслідок вибуху загинув чоловік 1990 року народження, ще 35-річний чоловік дістав численні поранення. Обидва чоловіки їхали в легковому автомобілі ВАЗ 2107", - розповіли у ДСНС.

Бригадою екстреної медичної допомоги потерпілого госпіталізовано до лікарні. Усі обставини події з'ясовують правоохоронці.

Мінна небезпека

Нагадаємо, що внаслідок війни з Росією, у фронтових регіонах залишається високою мінна небезпека. У зв'язку з цим цивільних закликають:

уникати невідомих й неперевірених ґрунтових доріг;

не чіпляти будь-які підозрілі предмети;

не відвідувати ліси, лісосмуги, поля, заплави річок та інші відкриті простори, особливо ті, де точились бої, або ж які перебували під окупацією.

Ми також писали, як спрацьовують та чим небезпечні протипіхотні міни.

У разі виявлення підозрілого предмета повідомте про "знахідку" в ДСНС або ж в Нацполіцію за телефонами 101 й 102.