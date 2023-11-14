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В двух областях Украины люди подорвались на минах: есть погибший, двое раненых

Херсонская и Харьковская области, Вторник 14 ноября 2023 23:11
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В двух областях Украины люди подорвались на минах: есть погибший, двое раненых Архивное фото: В двух областях Украины люди взорвались на минах (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В Харьковской и Херсонской областях сегодня, 14 ноября, на минах подорвались три человека. В результате этого погиб один человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА и Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области.

Херсонская область

Отмечается, что в Новорайске на российской взрывчатке подорвался мужчина. Пострадавший - 48-летний житель Запорожья.

"Он ремонтировал крышу на ферме, когда увидел заброшенный российский блиндаж. После работы мужчина решил пойти и посмотреть на него. Там он наступил на неизвестный взрывной предмет", - пишет ОВА.

В результате детонации пострадавший получил взрывную травму и потерял часть ноги. Его состояние оценивается как тяжелое. Сейчас мужчина находится в медучреждении. Врачи борются за его жизнь.

Харьковская область

Также в селе Григорьевка Изюмского района произошел очередной подрыв взрывоопасного предмета.

"В результате взрыва погиб мужчина 1990 года рождения, еще 35-летний мужчина получил многочисленные ранения. Оба мужчины ехали в легковом автомобиле ВАЗ 2107", - рассказали в ГСЧС.

Бригадой экстренной медицинской помощи пострадавший госпитализирован в больницу. Все обстоятельства происшествия выясняют правоохранители.

Минная опасность

Напомним, что в результате войны с Россией во фронтовых регионах остается высокой минная опасность. В связи с этим гражданских призывают:

  • избегать неизвестных и непроверенных грунтовых дорог;
  • не цеплять какие-либо подозрительные предметы;
  • не посещать леса, лесополосы, поля, поймы рек и другие открытые пространства, особенно те, где шли бои, или находившиеся под оккупацией.

Мы также писали, как срабатывают и чем опасны противопехотные мины.

В случае обнаружения подозрительного предмета сообщите о "находке" в ГСЧС или в Нацполицию по телефонам 101 и 102.

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