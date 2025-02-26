У двох областях України діють вимушені відключення світла

На Одещині та Дніпропетровщині через наслідки обстрілів енергооб'єктів обленерго змушені вводити відключення електроенергії через мережеві обмеження.

Ремонтні роботи тривають, і енергетики роблять все можливе, щоб якнайшвидше відновити електропостачання.

У зв'язку з цим, у період з 16:00 до 19:00 просять утриматися від одночасного використання кількох потужних електроприладів.

Споживання електроенергії в Україні знизилося на 1,3% у порівнянні з попереднім днем через підвищення температури повітря в деяких регіонах.

Українська енергосистема ще відновлюється після нещодавніх атак, і необхідність ощадливого споживання зберігається.

"Ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах вашого оператора системи розподілу (обленерго)", - зазначили в "Укренерго".