У двох областях України діють вимушені відключення світла

Внаслідок обстрілів енергооб'єктів на Одещині та Дніпропетровщині застосовують відключення. Ремонтні роботи тривають.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго" в Telegram.
На Одещині та Дніпропетровщині через наслідки обстрілів енергооб'єктів обленерго змушені вводити відключення електроенергії через мережеві обмеження.
Ремонтні роботи тривають, і енергетики роблять все можливе, щоб якнайшвидше відновити електропостачання.
У зв'язку з цим, у період з 16:00 до 19:00 просять утриматися від одночасного використання кількох потужних електроприладів.
Споживання електроенергії в Україні знизилося на 1,3% у порівнянні з попереднім днем через підвищення температури повітря в деяких регіонах.
Українська енергосистема ще відновлюється після нещодавніх атак, і необхідність ощадливого споживання зберігається.
"Ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах вашого оператора системи розподілу (обленерго)", - зазначили в "Укренерго".
Нагадаємо, що вночі 26 лютого російські війська здійснили обстріл енергетичного об'єкта ДТЕК у Дніпропетровській області. Пошкоджено інфраструктуру, але енергетики продовжують працювати над відновленням його роботи.