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У двох областях України діють вимушені відключення світла

Фото: на Одещині та Дніпропетровщині відключення через обстріли (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Владислава Ткаченко

Внаслідок обстрілів енергооб'єктів на Одещині та Дніпропетровщині застосовують відключення. Ремонтні роботи тривають.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго" в Telegram.

На Одещині та Дніпропетровщині через наслідки обстрілів енергооб'єктів обленерго змушені вводити відключення електроенергії через мережеві обмеження.

Ремонтні роботи тривають, і енергетики роблять все можливе, щоб якнайшвидше відновити електропостачання.

У зв'язку з цим, у період з 16:00 до 19:00 просять утриматися від одночасного використання кількох потужних електроприладів.

Споживання електроенергії в Україні знизилося на 1,3% у порівнянні з попереднім днем через підвищення температури повітря в деяких регіонах.

Українська енергосистема ще відновлюється після нещодавніх атак, і необхідність ощадливого споживання зберігається.

"Ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах вашого оператора системи розподілу (обленерго)", - зазначили в "Укренерго".

Обстріли енергосистеми України

Нагадаємо, що вночі 26 лютого російські війська здійснили обстріл енергетичного об'єкта ДТЕК у Дніпропетровській області. Пошкоджено інфраструктуру, але енергетики продовжують працювати над відновленням його роботи.

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ОдесаДнипроВійна в УкраїніВідключеня світла