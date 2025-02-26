В двух областях Украины действуют вынужденные отключения света

В Одесской и Днепропетровской областях из-за последствий обстрелов энергообъектов облэнерго вынуждены вводить отключения электроэнергии из-за сетевых ограничений.

Ремонтные работы продолжаются, и энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение.

В связи с этим, в период с 16:00 до 19:00 просят воздержаться от одновременного использования нескольких мощных электроприборов.

Потребление электроэнергии в Украине снизилось на 1,3% по сравнению с предыдущим днем из-за повышения температуры воздуха в некоторых регионах.

Украинская энергосистема еще восстанавливается после недавних атак, и необходимость экономного потребления сохраняется.

"Ситуация в энергосистеме может меняться. Следите за сообщениями на сайтах и официальных страницах в соцсетях вашего оператора системы распределения (облэнерго)", - отметили в "Укрэнерго".