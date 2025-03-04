У двох областях школи продовжують дистанційне навчання через спалах грипу та ГРВІ

У зв'язку з високим рівнем захворюваності на грип, ГРВІ та COVID-19, в Івано-Франківській області продовжено дистанційне навчання до 11 березня. Також на дистанційку переходять школи у Черкаській області.
Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на голову Івано-Франківської ОВА Світлану Онищук та Черкаську ОВА.
На Прикарпатті рішення прийняла регіональна комісія ТЕБ і НС з метою стабілізації епідеміологічної ситуації. Найбільше перевищення епідеміологічного порогу спостерігається в Івано-Франківському та Коломийському районах, де рівень захворюваності вдвічі перевищує норму. В інших районах ситуація дещо менш критична.
Водночас, Черкаська область також перейшла на дистанційне навчання через спалах грипу та ГРВІ. У 23 громадах регіону повністю перейшли на онлайн-навчання 54 заклади загальної середньої освіти. Окрім цього, часткове дистанційне навчання запроваджено для 156 класів.
Відповідно до повідомлення Черкаської обласної військової адміністрації, на онлайн-режим також переведено 25 закладів дошкільної освіти. Крім того, через випадок гострого вірусного гепатиту "А", понад 50 учнів двох шкіл Золотоніському районі змушені навчатися вдома.
У Черкаській області за останній тиждень захворіли майже 11 тисяч осіб. Рішення про відновлення очного навчання в обох регіонах залежатиме від подальшої епідеміологічної ситуації та буде прийматись на місцях.
Раніше РБК-Україна писало, що у Чернівецькій області зафіксовано рекордний рівень захворюваності на грип та ГРВІ, епідемічний поріг перевищено в 2,5 рази. За тиждень зареєстровано майже 11 тисяч випадків захворювання, більшість з яких серед дітей. Хоча в деяких районах ситуація покращується, в Чернівцях захворюваність продовжує зростати. В області зберігаються обмеження на проведення масових заходів, а в Чернівцях до 7 березня школи працюватимуть в онлайн-форматі.
Також ми писали, що у Києві стрімко зростає кількість хворих на грип та ГРВІ. За 9-й тиждень 2025 року зареєстровано майже 21 тисячу випадків, зокрема серед дітей. Захворюваність зросла на 27,4%, хоча ще не перевищує епідемічний поріг. Госпіталізовано 574 пацієнтів, серед яких 356 дітей. Зафіксовано один летальний випадок через ускладнення грипу.
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