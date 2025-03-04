У двох областях школи продовжують дистанційне навчання через спалах грипу та ГРВІ

На Прикарпатті рішення прийняла регіональна комісія ТЕБ і НС з метою стабілізації епідеміологічної ситуації. Найбільше перевищення епідеміологічного порогу спостерігається в Івано-Франківському та Коломийському районах, де рівень захворюваності вдвічі перевищує норму. В інших районах ситуація дещо менш критична.

Водночас, Черкаська область також перейшла на дистанційне навчання через спалах грипу та ГРВІ. У 23 громадах регіону повністю перейшли на онлайн-навчання 54 заклади загальної середньої освіти. Окрім цього, часткове дистанційне навчання запроваджено для 156 класів.

Відповідно до повідомлення Черкаської обласної військової адміністрації, на онлайн-режим також переведено 25 закладів дошкільної освіти. Крім того, через випадок гострого вірусного гепатиту "А", понад 50 учнів двох шкіл Золотоніському районі змушені навчатися вдома.

У Черкаській області за останній тиждень захворіли майже 11 тисяч осіб. Рішення про відновлення очного навчання в обох регіонах залежатиме від подальшої епідеміологічної ситуації та буде прийматись на місцях.