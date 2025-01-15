У двох найдорожчих областях України за 2024 рік подешевшала оренда квартир

На першому місці за вартістю оренди залишається Закарпатська область, хоча оренда впала на 7,6% до 11 769 гривень.

Львівська область на другому місці. Вартість оренди за рік впала на 11,4% до 10 449 гривень.

На третьому місці Рівненська область, де оренда за рік зросла на 37,4% до 9 891 гривні.

У Києві оренда подорожчала на 10,4% до 9 632 гривень. Столиця зберігає четверте місце за вартістю.

Вартість оренди зростає в західних областях України. Зокрема, в Івано-Франківській області ціни піднялися на 32,4% до 8 105 гривень, у Тернопільській на 31,8% до 7 385 гривень, у Волинській на 34,6% до 8 069 гривень.

Найнижчі ціни в прифронтових регіонах - Херсонській (2 928 гривень), Запорізькій (3 623 гривні), Миколаївській (3 694 гривні) областях.

Ситуація на ринку

За даними звіту НБУ за грудень 2024 року, цінові умови ринку нерухомості навіть сприятливіші за довоєнні. Однак воєнні ризики змінили правила гри: населення не готове інвестувати кошти в придбання житла на таких умовах, як раніше.

За даними НБУ, в останні пів року оренда дорожчала співмірно з вартістю житла. Тому "ціна до оренди" в Києві залишилася на рівні 10х. Це близько до довгострокового середнього рівня і означає, що купівля житла є хорошою альтернативою оренді.

Ціни на житло

Як повідомляло РБК-Україна, у 2022 році оренда 1-кімнатної квартири подорожчала на 32,7% до 5 699 гривень. Після початку війни на перше місце вийшла Львівська область, де оренда подорожчала в 2,1 раза.

За 2023 рік середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири в Україні зросла на 15,9% до 6 605 гривень. На перше місце вийшла Закарпатська область, де оренда зросла на 46,2%. На початку 2024 року на перше місце знову вийшла Львівська область, однак потім знову опустилася на друге місце.