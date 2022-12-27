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Двох найбільш впливових "злодіїв в законі" знову затримали: подробиці

Фото: повторно затримали двох найвпливовіших ворів в законі Умку та Лашу Свана (gp.gov.ua)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 27 грудня, двом найбільш впливовим "злодіям в законі" повідомили про підозру у встановленні та поширенні злочинного впливу, а також організації та участі у злочинному зібранні - "сходці".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, "злодії в законі", які мають кримінальні прізвиська "Лаша Сван" та "Умка", перебуваючи у статусі підозрюваних у справі щодо поширення злочинного впливу, з грудня 2020 року по березень 2021 року на території України організували та взяли участь у трьох злочинних зібраннях з представниками криміналітету.

На цих "сходках" вирішувалися питання координації злочинної діяльності та конфліктні ситуації.

Зібрані правоохоронцями докази стали підставою для затримання "злодіїв в законі" в порядку ч. 4 ст. 208 КПК України. Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів.

Відомо, що "Умка" був коронований у 2014 році, а "Лаша Сван" - у 1995 році. Вони здобули свої "звання" від топ-представників російського кримінального світу.

Нагадаємо, що в травні поліція повідомляла про затримання"Умки" і "Лаши Свана". Тоді, Печерський районний суд Києва 21 травня заарештував "Лашу Свана" на два місяці без права внесення застави. Його взяли під варту в залі суду. "Умку" також відправили під варту на 60 діб.

20 травня 2022 року "Лаші Свану", а 9 липня й "Умці" суд Києва пом'якшив запобіжний захід на домашній арешт.

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Злодій в законіполиция