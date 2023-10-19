Двох колаборантів із Куп'янська та Сватового відправили до в'язниці за співпрацю з РФ

Суд засудив до тюремного ув'язнення колишніх поліцейського з Куп'янська (Харківська область) і посадовця зі Сватове (Луганська область) за співпрацю з Росією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.
СБУ повідомляє, що колаборантом виявився 54-річний житель Куп'янська, колишній посадовець місцевого підрозділу поліції.
Після захоплення міста він пішов на співпрацю з окупаційним "МВС РФ". Там його призначили "експертом-криміналістом", видали відповідне "посвідчення" та формений одяг російського зразка.
На цій "посаді" він допомагав окупантам та їхнім поплічникам фабрикувати справи проти місцевих учасників руху опору. За співпрацю з агресором зловмисник отримував "зарплату" в російських рублях.
Фото: Колаборант (facebook.com/SecurSerUkraine)
Після звільнення міста він був затриманий і засуджений до 12 років в'язниці.
Йдеться про колишнього голову місцевого комунального підприємства.
Після захоплення міста він одним із перших підтримав загарбників, за що отримав призначення в лавах створеного загарбниками "комунального підприємства Сватівського району".
Там займався перейменуванням міських вулиць за "зразком" колишнього СРСР. Також колаборант допомагав місцевим гауляйтерам та їхнім російським "кураторам" організовувати в районі прокремлівські агітаційно-масові заходи.
Фото: Колаборант (facebook.com/SecurSerUkraine)
Згодом виїхав до Києва, де "намагався залягти на дно" і таким чином уникнути правосуддя. За матеріалами Служби безпеки він отримав 7 років позбавлення волі.
Жителя Бахмута засудили до 15 років в'язниці за держзраду. Він здавав росіянам позиції українських військових, а також вербував шпигунів для співпраці з ФСБ.
Також повідомлялось, що мешканка Хмельницької області допомогла РФ завдати удару по Полонській громаді. Її засудили до 15 років в'язниці за держзраду.
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