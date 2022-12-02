Двох катів Бучі засудили до 12 років в'язниці

Двох російських військових, які катували мешканців Бучанського району, засудили до 12 років позбавлення волі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.
Як зазначає Офіс генерального прокурора, обидва військові країни-агресора вдерлися до приватного будинку і, погрожуючи зброєю, били та катували чотирьох чоловіків на очах жінок і малолітніх дітей. Проти малечі і жінок також погрожували застосувати зброю. Після знущань окупанти забрали гроші та цінні речі, які належали постраждалим.
"Прокурори у суді довели, що на початку березня 2022 року військовослужбовці 5-ї окремої танкової бригади ЗС РФ в/ч 46108 м. Улан-Уде, перебуваючи у селі Бузова Бучанського району Київської області, жорстоко поводилися з місцевим населенням, серед яких були жінки та діти", - йдеться у повідомленні.
Суд після публічного обвинувачення ювенальних прокурорів Львівської обласної прокуратури визнав двох військовослужбовців ЗС РФ винними у порушенні законів і звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). Їх засуджено до 12 років позбавлення волі.
Загалом РБК-Україна майже щодня повідомляє факти страшних злочинів проти людства, якими відзначаються російські військові. Так, у звільненій Снігурівці Миколаївської області було виявлено катівню, де загарбники тримали цивільних і піддавали їх знущанням.
У Харківській області виявили щонайменше 10 катівень російських загарбників.
На нещодавно звільненій території в Херсонській області було виявлено чимало тіл загиблих громадян зі слідами тортур, закатованих російськими окупантами. "Загалом станом на 17 листопада порушено 436 кримінальних проваджень за ознаками воєнних злочинів", - поінформував міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський.
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