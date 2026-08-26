У двох громадах Запорізької області оголосили обов’язкову евакуацію дітей

Ситуація з евакуацією в інших областях України

Нагадаємо, що примусова евакуація родин із дітьми наразі триває й у багатьох інших прифронтових регіонах. Зокрема, у серпні на Донеччині оголосили про вивезення понад 500 дітей.

Крім того, зона обов'язкової евакуації цивільного населення розширюється й у прикордонних районах - нещодавно подібні заходи запровадили на Харківщині.