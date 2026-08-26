У двох громадах Запорізької області оголосили обов’язкову евакуацію дітей

У 9 населених пунктах Запорізького району евакуюють дітей у супроводі батьків або законних представників. На вивезення неповнолітніх із небезпечних територій відвели місяць.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на наказ голови Запорізької ОВА Івана Федорова та розпорядження Біленьківської сільської ради.
Примусове вивезення дітей здійснюється з територій можливих та активних бойових дій. Заходи охоплюють 9 населених пунктів Запорізького району:
Усі евакуаційні заходи мають завершити протягом 30 днів із дати видання наказу (до 20 вересня 2026 року).
Окремого збірного пункту з міркувань безпеки не створюватимуть.
Поліція та рятувальники збиратимуть дітей разом із батьками чи іншими законними представниками безпосередньо за місцем проживання.
Після цього людей направлятимуть до транзитного центру Запорізької області.
Нагадаємо, що примусова евакуація родин із дітьми наразі триває й у багатьох інших прифронтових регіонах. Зокрема, у серпні на Донеччині оголосили про вивезення понад 500 дітей.
Крім того, зона обов'язкової евакуації цивільного населення розширюється й у прикордонних районах - нещодавно подібні заходи запровадили на Харківщині.