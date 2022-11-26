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У двох деокупованих селах Херсонської області відновили газопостачання

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Київ, Субота 26 листопада 2022 17:04
У двох деокупованих селах Херсонської області відновили газопостачання Фото: у двох селах Херсонської області відновили газопостачання (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

У селах Федорівка та Ульянівка на звільненій від російських загарбників частині Херсонської області відновили газопостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Херсонської ОВА Ярослава Янушевича.

"Фахівці АТ "Херсонгаз" відновили газопостачання у Федорівці та Ульянівці. Тривають роботи з підключення абонентів у населених пунктах Нова Олександрівка та Велика Олександрівка", - написав Янушевич.

За його словами, також відновлено роботу ще трьох базових станцій зв'язку: двох – у Херсоні, ще однієї – у Садовому.

"Таким чином, в області відновлено 60 базових та 3 пересувних станції мобільного зв'язку", - зазначив глава ОВА.

Нагадаємо, що у суботу, 26 листопада, до Херсона повернули електроенергію. Спочатку потужності спрямують на об'єкти критичної інфраструктури.

З сьогоднішнього дня, 26 листопада, протягом кількох діб планується в тестовому режимі підключати Херсон до електромережі.

Жителів міста просять відключити електроприлади через відновлення електропостачання.

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