У двох деокупованих селах Херсонської області відновили газопостачання

Фото: у двох селах Херсонської області відновили газопостачання (Віталій Носач, РБК-Україна)

У селах Федорівка та Ульянівка на звільненій від російських загарбників частині Херсонської області відновили газопостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Херсонської ОВА Ярослава Янушевича.