У двох деокупованих селах Херсонської області відновили газопостачання
У селах Федорівка та Ульянівка на звільненій від російських загарбників частині Херсонської області відновили газопостачання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Херсонської ОВА Ярослава Янушевича.
"Фахівці АТ "Херсонгаз" відновили газопостачання у Федорівці та Ульянівці. Тривають роботи з підключення абонентів у населених пунктах Нова Олександрівка та Велика Олександрівка", - написав Янушевич.
За його словами, також відновлено роботу ще трьох базових станцій зв'язку: двох – у Херсоні, ще однієї – у Садовому.
"Таким чином, в області відновлено 60 базових та 3 пересувних станції мобільного зв'язку", - зазначив глава ОВА.
Нагадаємо, що у суботу, 26 листопада, до Херсона повернули електроенергію. Спочатку потужності спрямують на об'єкти критичної інфраструктури.
З сьогоднішнього дня, 26 листопада, протягом кількох діб планується в тестовому режимі підключати Херсон до електромережі.
Жителів міста просять відключити електроприлади через відновлення електропостачання.
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