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В двух деоккупированных селах Херсонской области восстановили газоснабжение

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Киев, Суббота 26 ноября 2022 17:04
В двух деоккупированных селах Херсонской области восстановили газоснабжение Фото: в двух селах Херсонской области восстановили газоснабжение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

В селах Федоровка и Ульяновка на освобожденной от российских захватчиков части Херсонской области возобновили газоснабжение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Херсонской ОВА Ярослава Янушевича.

"Специалисты АО "Херсонгаз" возобновили газоснабжение в Федоровке и Ульяновке. Продолжаются работы по подключению абонентов в населенных пунктах Новая Александровка и Большая Александровка", – написал Янушевич.

По его словам, также возобновлена ​​работа еще трех базовых станций связи: двух – в Херсоне, еще одной – в Садовом.

"Таким образом, в области восстановлено 60 базовых и 3 передвижных станции мобильной связи", - отметил глава ОВА.

Напомним, что в субботу, 26 ноября, в Херсон вернули электроэнергию. Сначала мощности направят на объекты критической инфраструктуры.

С сегодняшнего дня, 26 ноября, и в течение нескольких суток планируется в тестовом режиме подключать Херсон к электросети.

Жителей города просят отключить электроприборы в связи с восстановлением электроснабжения.

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Газ Херсонская область
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