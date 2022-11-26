В двух деоккупированных селах Херсонской области восстановили газоснабжение

Фото: в двух селах Херсонской области восстановили газоснабжение (Виталий Носач, РБК-Украина)

В селах Федоровка и Ульяновка на освобожденной от российских захватчиков части Херсонской области возобновили газоснабжение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Херсонской ОВА Ярослава Янушевича.