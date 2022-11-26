В двух деоккупированных селах Херсонской области восстановили газоснабжение
В селах Федоровка и Ульяновка на освобожденной от российских захватчиков части Херсонской области возобновили газоснабжение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Херсонской ОВА Ярослава Янушевича.
"Специалисты АО "Херсонгаз" возобновили газоснабжение в Федоровке и Ульяновке. Продолжаются работы по подключению абонентов в населенных пунктах Новая Александровка и Большая Александровка", – написал Янушевич.
По его словам, также возобновлена работа еще трех базовых станций связи: двух – в Херсоне, еще одной – в Садовом.
"Таким образом, в области восстановлено 60 базовых и 3 передвижных станции мобильной связи", - отметил глава ОВА.
Напомним, что в субботу, 26 ноября, в Херсон вернули электроэнергию. Сначала мощности направят на объекты критической инфраструктуры.
С сегодняшнего дня, 26 ноября, и в течение нескольких суток планируется в тестовом режиме подключать Херсон к электросети.
Жителей города просят отключить электроприборы в связи с восстановлением электроснабжения.
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