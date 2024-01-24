Двоетапна перевірка та PIN-код. Українцям пояснили, як захиститися від кіберзлочинців

У сучасному світі важко представити людину, яка немає гаджетів та не користується соціальними мережами. Однак необхідно пам'ятати про безпеку та те, як захистити свої акаунти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінреінтеграції.

Для того, щоб уберегти свої облікові записи у соціальних мережах необхідно поставити на них надійний захист. Зокрема варто увімкнути двоетапну перевірку. Це додатково захистить ваш обліковий запис електронною поштою та PIN-кодом.

Також варто налаштувати параметри конфіденційності - визначити, те хто може бачити ваше фото, телефон, e-mail і додавати вас до груп. Для важливих чатів варто використовувати PIN-код. При включенні цієї функції чат не буде показуватися в загальному списку.

У месенджерах не рекомендується зберігати важливу інформацію. Тому можна встановити таймер, який автоматично знищує листування через обраний проміжок часу.

В обліковому записі не варто вказувати свої персональні дані.

Окрім цього необхідно зважено відкривати повідомлення, які надходять від незнайомих вам користувачів або організацій. Особливо якщо повідомлення рекламного характеру. У разі потреби блокуйте такі контакти.

У налаштуваннях месенджерів можна перевірити активність пристроїв, з яких є доступ до облікового запису. Будь-які підозрілі сесії обов’язково закривайте.

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