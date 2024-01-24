Двухэтапная проверка и PIN-код. Украинцам объяснили, как защититься от киберпреступников

В современном мире трудно представить человека, не имеющего гаджетов и не пользующегося социальными сетями. Однако необходимо помнить о безопасности и о том, как защитить свои аккаунты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минреинтеграцию.

Для того чтобы уберечь свои аккаунты в социальных сетях необходимо поставить на них надежную защиту. В частности, следует включить двухэтапную проверку. Это дополнительно защитит вашу учетную запись по электронной почте и PIN-коду.

Также стоит настроить параметры конфиденциальности - определить, кто может видеть ваше фото, телефон, e-mail и добавлять вас в группы. Для важных чатов следует использовать PIN-код. При включении этой функции чат не будет отображаться в общем списке.

В мессенджерах не рекомендуется хранить важную информацию. Поэтому можно установить таймер, автоматически уничтожающий переписку через выбранный промежуток времени.

В аккаунте не следует указывать свои персональные данные.

Кроме этого, необходимо взвешенно открывать сообщения, поступающие от незнакомых вам пользователей или организаций. Особенно если сообщения рекламного характера. При необходимости блокируйте следующие контакты.

В настройках мессенджеров можно проверить активность устройств, доступных к аккаунту. Любые подозрительные сессии обязательно закрывайте.

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