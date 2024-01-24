ua en ru
Ср, 24 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Двухэтапная проверка и PIN-код. Украинцам объяснили, как защититься от киберпреступников

Среда 24 января 2024 20:56
UA EN RU
Двухэтапная проверка и PIN-код. Украинцам объяснили, как защититься от киберпреступников Иллюстративное фото: украинцам объяснили, как защититься от киберпреступников (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

В современном мире трудно представить человека, не имеющего гаджетов и не пользующегося социальными сетями. Однако необходимо помнить о безопасности и о том, как защитить свои аккаунты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минреинтеграцию.

Для того чтобы уберечь свои аккаунты в социальных сетях необходимо поставить на них надежную защиту. В частности, следует включить двухэтапную проверку. Это дополнительно защитит вашу учетную запись по электронной почте и PIN-коду.

Также стоит настроить параметры конфиденциальности - определить, кто может видеть ваше фото, телефон, e-mail и добавлять вас в группы. Для важных чатов следует использовать PIN-код. При включении этой функции чат не будет отображаться в общем списке.

В мессенджерах не рекомендуется хранить важную информацию. Поэтому можно установить таймер, автоматически уничтожающий переписку через выбранный промежуток времени.

В аккаунте не следует указывать свои персональные данные.

Кроме этого, необходимо взвешенно открывать сообщения, поступающие от незнакомых вам пользователей или организаций. Особенно если сообщения рекламного характера. При необходимости блокируйте следующие контакты.

В настройках мессенджеров можно проверить активность устройств, доступных к аккаунту. Любые подозрительные сессии обязательно закрывайте.

Ранее РБК-Украина сообщало, что делать туристам, если у них украли деньги или вещи в гостинице за границей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кибератака Киберполиция
NEWS
Падение Ил-76 в Белгородской области. Что известно на этот момент
Падение Ил-76 в Белгородской области. Что известно на этот момент
DAILY
Зеленский предлагает двойное гражданство: как это будет работать и что даст Украине
Милан Лелич, Катерина Гончарова Зеленский предлагает двойное гражданство: как это будет работать и что даст Украине