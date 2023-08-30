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Двоє жителів Донецької області "здавали" окупантам позиції ЗСУ. Їх відправили до в'язниці

Фото: Прокуратура (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Два жителі Донецької області передавали окупантам інформацію про позиції українських військових у регіоні. Їх затримали і засудили до 5 і 8 років в'язниці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Колаборант з Краматорська

У березні 2023 року чоловік у приватному чаті месенджера Telegram поширював відомості військового характеру. Попри те, що російська армія обстрілює його рідне місто, чоловік усе одно вирішив допомагати окупантам.

"Він вказував на об'єкти, де розташовуються підрозділи та техніка ЗСУ. Крім того, у текстових повідомленнях він писав про необхідність у "перевихованні" нашої нації та висловлював до неї свою зневагу і презирство", - йдеться у повідомленні.

Поплічниця РФ зі Слов'янська

У травні 2023 року мешканка Донецької області, використовуючи той самий месенджер, також передавала представнику РФ інформацію воєнного характеру, зібрану у своєму місті. Мова йде про Слов'янськ.

Яке покарання вони отримали

Громадяни чекали на вироки Індустріального районного суду міста Дніпропетровська та Слов’янського міськрайонного суду під вартою.

Фото: Колаборанти (facebook.com/pgo.gov.ua)

Суди ухвалили вироки громадянам України за фактами несанкціонованого поширення інформації про розміщення ЗСУ. 

"Мешканця Краматорська засуджено до 5 років, а мешканку Слов’янська - до 8 років ув’язнення", - додали у прокуратурі.

Зрадники та колаборанти в Донецькій області

Нещодавно повідомлялось, що жителька Донецької області "зливала" російським окупантам дані про переміщення українських військ. Зрадницею виявилася вчителька.

Також Служба безпеки затримала адвоката-зрадника, який був агентом російської ФСБ і шпигував за українськими блокпостами у Краматорську.

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