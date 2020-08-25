Двое военных на Донбассе подорвались на взрывчатке

Они остались в живых
Во вторник, 25 августа, в зоне боевых действий на Донбассе подорвались двое военных. Они получили ранения, но остались в живых.
Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
Военных доставили в медучреждение после инцидента.
"Во время передвижения между взводными опорными пунктами двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве. Воинов оперативно доставили в медицинское учреждение и оказали помощь врачей. Состояние их здоровья удовлетворительное", - говорится в сообщении.
На месте происшествия работает руководящий состав бригады и рабочая группа военной службы правопорядка Вооруженных Сил Украины. Обстоятельства инцидента выясняются.
Напомним, ранее в зоне ООС погиб украинский военный; причиной назвали неосторожное обращение с оружием.
Также РБК-Украина писало, что на Донбассе 24 августа зафиксирован один факт нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований России.
Отметим, в штабе заявляют, что с начала перемирия на Донбассе (27 июля) ни один украинский военнослужащий не погиб. Однако, за это время произошло несколько смертей в зоне боевых действий, но их не называют боевыми.