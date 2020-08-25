Двоє військових на Донбасі підірвалися на вибухівці

У вівторок, 25 серпня, у зоні бойових дій на Донбасі підірвалися двоє військових. Вони отримали поранення, але залишилися живими.

Про це повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил.

Військових доставили у медзаклад після інциденту.

"Під час пересування між взводними опорними пунктами двоє військовослужбовців збройних сил отримали поранення в результаті підриву на невідомому вибуховому пристрої. Воїнів оперативно доставили в медичний заклад і надали допомогу лікарів. Стан їх здоров'я задовільний", - йдеться в повідомленні.

На місці події працює керівний склад бригади та робоча група військової служби правопорядку Збройних Сил України. Обставини інциденту з'ясовуються.

Нагадаємо, раніше в зоні ООС загинув український військовий; причиною назвали необережне поводження зі зброєю.

Також РБК-Україна писало, що на Донбасі 24 серпня зафіксовано один факт порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Росії.

Зазначимо, у штабі заявляють, що з початку перемир'я на Донбасі (27 липня) жоден український солдат не загинув. Однак, за цей час сталося кілька смертей в зоні бойових дій, але їх не називають бойовими.