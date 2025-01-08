Двоє українських десантників захопили у полон відразу 14 росіян

Українські військові захопили у полон відразу 14 окупантів. Операцію провели лише двоє десантників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

Відомо, що двоє десантників висунулись на штурм після тривалої дронової атаки на одну з передових російських позицій. Операцію вони проводили під вогневим прикриттям побратимів.

Двоє воїнів 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади підійшли впритул до ворожого бліндажа. Там десантники з позивними "Джин" і "Манекен" кинули кілька гранат до його входу.

Після цього росіяни зрозуміли, що вийти живими з бліндажа їм не вдасться і вирішили здаватись.

"Одномоментно склали зброю і вийшли з бліндажа 14 представників "другої армії світу", - сказано у повідомленні.

Таким чином було поповнено обмінний фонд, що дозволить у майбутньому повернути з російських тюрем багатьох наших воїнів.

Обміни полоненими

Раніше ми писали про те, що за словами уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, є попередня домовленість з Росією, що обміни полоненими у 2025 році мають стати систематичними.