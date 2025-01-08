Двое украинских десантников захватили в плен сразу 14 россиян

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.

Известно, что двое десантников выдвинулись на штурм после длительной дроновой атаки на одну из передовых российских позиций. Операцию они проводили под огневым прикрытием собратьев.

Двое воинов 79 отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады подошли вплотную к вражескому блиндажу. Там десантники с позывными "Джин" и "Манекен" бросили несколько гранат в его вход.

После этого россияне поняли, что выйти живыми из блиндажа им не удастся и решили сдаваться.

"Одномоментно сложили оружие и вышли из блиндажа 14 представителей "второй армии мира", - сказано в сообщении.

Таким образом был пополнен обменный фонд, что позволит в будущем вернуть из российских тюрем многих наших воинов.

Обмены пленными

Ранее мы писали о том, что по словам уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, есть предварительная договоренность с Россией, что обмены пленными в 2025 году должны стать систематическими.