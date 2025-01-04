Двоє українських десантників взяли в полон 14 окупантів: подробиці подвигу (відео)

У штурмі, проведеному штурмовою групою 79-ї окремої десантно-штурмової бригади, двоє українських десантників захопили 14 російських солдатів у полон.

Операція відбулась за підтримки ударних дронів, які до цього ефективно спрацювали по ворожих позиціях, змусивши окупантів забитися у тісний бліндаж.

Спочатку перелякані росіяни відкинули зброю та підняли руки. Десантники змогли уникнути жертв серед полонених.

"На той час, як виявилось, на позиції було аж 14 окупантів. Вони обрали життя, а не смерть - і наші десантники їм не відмовили", - пояснили в бригаді.

На відео видно, як двоє десантників стримано та впевнено виводять полонених, демонструючи професіоналізм та рішучість.