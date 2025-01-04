Двоє українських десантників взяли в полон 14 окупантів: подробиці подвигу (відео)

Українські десантники взяли в полон 14 російських солдатів під час успішного штурму ворожої позиції. Окупанти відмовились від боротьби.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 79 окрему десантно-штурмову Таврійську бригаду.
У штурмі, проведеному штурмовою групою 79-ї окремої десантно-штурмової бригади, двоє українських десантників захопили 14 російських солдатів у полон.
Операція відбулась за підтримки ударних дронів, які до цього ефективно спрацювали по ворожих позиціях, змусивши окупантів забитися у тісний бліндаж.
Спочатку перелякані росіяни відкинули зброю та підняли руки. Десантники змогли уникнути жертв серед полонених.
"На той час, як виявилось, на позиції було аж 14 окупантів. Вони обрали життя, а не смерть - і наші десантники їм не відмовили", - пояснили в бригаді.
На відео видно, як двоє десантників стримано та впевнено виводять полонених, демонструючи професіоналізм та рішучість.
Нагадаємо, що за добу з 3 на 4 січня втрати російської армії у війні проти України становили 1510 солдатів.
Таким чином, ворог втратив уже майже 795 тисяч військових від початку повномасштабного вторгнення, а саме - 794 760.
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