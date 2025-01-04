UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни

Двоє українських десантників взяли в полон 14 окупантів: подробиці подвигу (відео)

Фото: українські десантники взяли в полон 14 окупантів (facebook.com/79AMBUA)
Автор: Каріна Левицька

Українські десантники взяли в полон 14 російських солдатів під час успішного штурму ворожої позиції. Окупанти відмовились від боротьби.

У штурмі, проведеному штурмовою групою 79-ї окремої десантно-штурмової бригади, двоє українських десантників захопили 14 російських солдатів у полон.

Операція відбулась за підтримки ударних дронів, які до цього ефективно спрацювали по ворожих позиціях, змусивши окупантів забитися у тісний бліндаж.

Спочатку перелякані росіяни відкинули зброю та підняли руки. Десантники змогли уникнути жертв серед полонених.

"На той час, як виявилось, на позиції було аж 14 окупантів. Вони обрали життя, а не смерть - і наші десантники їм не відмовили", - пояснили в бригаді.

На відео видно, як двоє десантників стримано та впевнено виводять полонених, демонструючи професіоналізм та рішучість.

 

 

Нагадаємо, що за добу з 3 на 4 січня втрати російської армії у війні проти України становили 1510 солдатів.

Таким чином, ворог втратив уже майже 795 тисяч військових від початку повномасштабного вторгнення, а саме - 794 760.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти УкраїниОкупанти