RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны

Двое украинских десантников взяли в плен 14 оккупантов: подробности подвига (видео)

Фото: украинские десантники взяли в плен 14 оккупантов (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Украинские десантники взяли в плен 14 российских солдат во время успешного штурма вражеской позиции. Оккупанты отказались от борьбы.

В штурме, проведенном штурмовой группой 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады, двое украинских десантников захватили 14 российских солдат в плен.

Операция состоялась при поддержке ударных дронов, которые до этого эффективно отработали по вражеским позициям, заставив оккупантов забиться в тесный блиндаж.

Сначала испуганные россияне отбросили оружие и подняли руки. Десантники смогли избежать жертв среди пленных.

"К тому времени, как оказалось, на позиции было аж 14 оккупантов. Они выбрали жизнь, а не смерть - и наши десантники им не отказали", - пояснили в бригаде.

На видео видно, как двое десантников сдержанно и уверенно выводят пленных, демонстрируя профессионализм и решительность.

 

Напомним, что за сутки с 3 на 4 января потери российской армии в войне против Украины составили 1510 солдат.

Таким образом, враг потерял уже почти 795 тысяч военных с начала полномасштабного вторжения, а именно - 794 760.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против УкраиныОккупанты