Двое украинских десантников взяли в плен 14 оккупантов: подробности подвига (видео)

Украинские десантники взяли в плен 14 российских солдат во время успешного штурма вражеской позиции. Оккупанты отказались от борьбы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 79 отдельную десантно-штурмовую Таврическую бригаду.
В штурме, проведенном штурмовой группой 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады, двое украинских десантников захватили 14 российских солдат в плен.
Операция состоялась при поддержке ударных дронов, которые до этого эффективно отработали по вражеским позициям, заставив оккупантов забиться в тесный блиндаж.
Сначала испуганные россияне отбросили оружие и подняли руки. Десантники смогли избежать жертв среди пленных.
"К тому времени, как оказалось, на позиции было аж 14 оккупантов. Они выбрали жизнь, а не смерть - и наши десантники им не отказали", - пояснили в бригаде.
На видео видно, как двое десантников сдержанно и уверенно выводят пленных, демонстрируя профессионализм и решительность.
Напомним, что за сутки с 3 на 4 января потери российской армии в войне против Украины составили 1510 солдат.
Таким образом, враг потерял уже почти 795 тысяч военных с начала полномасштабного вторжения, а именно - 794 760.
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