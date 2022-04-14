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Двое украинских военных пилотов вернулись из плена РФ

Фото: Украинские военные пилоты (np.pl.ua)
Автор: Антон Федорцив

Главное управление разведки Министерства обороны отчиталось об освобождении из плена двух украинских пилотов – Ивана Пепеляшко и Алексея Чижа.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на информацию ГУР Минобороны в Facebook.

Пилоты попали в плен еще 8 марта в Черниговской области. Оккупанты несколько раз меняли место содержания Чижа и Пелеляшко, пока не доставили их в изолятор в Курске. Там они делили камеру с другими восемью офицерами ВСУ.

"Иван Пепеляшко рассказывает, что, несмотря на серьезные ранения в СИЗО, большинство украинцев не получают элементарной медицинской помощи: "Ребята держатся, но в большинстве раны начали гноиться. Просили россиян дать хотя бы бинты и зеленку, позаботиться о самых тяжелых. Но бесполезно", – говорится в сообщении.

По словам украинских пилотов, их постоянно водили на изнурительные допросы, традиционно начинавшиеся с пропаганды в духе "Украину придумал Ленин". Кроме того, пилотов заставляли записывать пропагандистские видео под угрозой применения пыток.

В Киеве военных пилотов лично встретил начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов. В ведомстве пообещали продолжать усилия по освобождению из плена всех украинских бойцов.

К слову, Россия заявила требование о перенесении переговоров обратно в Беларусь.

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