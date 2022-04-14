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Двоє українських військових пілотів повернулися з полону РФ

Фото: Українські військові пілоти (np.pl.ua)
Автор: Антон Федорців

Головне управління розвідки Міністерства оборони відзвітувало про визволення з полону двох українських пілотів – Івана Пепеляшка та Олексія Чижа.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на допис ГУР Міноборони у Facebook.

Пілоти потрапили в полон ще 8 березня на Чернігівщині. Окупанти кілька разів змінювали місце утримання Чижа та Пелеляшка, поки не доправили їх до ізолятора в Курську. Там вони ділили камеру з іншими вісьмома офіцерами ЗСУ.

"Іван Пепеляшко розповідає, що попри серйозні поранення в СІЗО більшість українців не отримують елементарної медичної допомоги: "Хлопці тримаються але у більшості рани почали гноїтися. Просили росіян дати хоча б бинти і зеленку, подбати про найтяжчих. Але марно", – йдеться у повідомленні.

За словами українських пілотів, їх постійно водили на виснажливі допити, які традиційно розпочиналися з пропаганди в дусі "Україну придумав Ленін". Окрім того, пілотів змушували записувати пропагандистські відео під загрозою застосувати тортури.

У Києві військових пілотів особисто зустрів начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов. У відомстві пообіцяли продовжувати зусилля для визволення з полону всіх українських бійців.

До слова, Росія заявила вимогу про перенесення перемовин назад до Білорусі.

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