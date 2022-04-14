Двоє українських військових пілотів повернулися з полону РФ

Пілоти потрапили в полон ще 8 березня на Чернігівщині. Окупанти кілька разів змінювали місце утримання Чижа та Пелеляшка, поки не доправили їх до ізолятора в Курську. Там вони ділили камеру з іншими вісьмома офіцерами ЗСУ.

"Іван Пепеляшко розповідає, що попри серйозні поранення в СІЗО більшість українців не отримують елементарної медичної допомоги: "Хлопці тримаються але у більшості рани почали гноїтися. Просили росіян дати хоча б бинти і зеленку, подбати про найтяжчих. Але марно", – йдеться у повідомленні.

За словами українських пілотів, їх постійно водили на виснажливі допити, які традиційно розпочиналися з пропаганди в дусі "Україну придумав Ленін". Окрім того, пілотів змушували записувати пропагандистські відео під загрозою застосувати тортури.

У Києві військових пілотів особисто зустрів начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов. У відомстві пообіцяли продовжувати зусилля для визволення з полону всіх українських бійців.