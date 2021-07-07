Двое российских гребцов не поедут на Олимпиаду в Токио: их поймали на употреблении допинга

Российские гребцы Никита Моргачев и Павел Сорин, которые готовились к участию в Олимпиаде в Токио, сдали положительные тесты на допинг. Из исключили из списков российской сборной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Baza.
По его данным, в пробах российских гребцов нашли запрещенный препарат мельдоний. Тесты спортсмены сдали на сборах в Греции 17 июня.
Источники Telegram-канала утверждают, что Моргачев и Сорин отрицают свою вину. Спортсмены считают, что мельдоний мог содержаться в пищевых добавках, которые они принимали по согласованию с тренерским штабом.
Для подтверждения наличия у российских гребцов допинга 8 июля специалисты вскроют их вторые пробы. Однако руководство сборной РФ перестраховалось и исключило спортсменов из заявки на Олимпиаду.
Напомним, в 2016 году российская теннисистка Мария Шарапова призналась в употреблении допинга. В ее пробе был обнаружен мельдоний, запрещенный Всемирной антидопинговой организацией. Ее дисквалифицировали на два года, но после апелляции срок отстранения был сокращен до 15 месяцев.