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Двоє російських веслярів не поїдуть на Олімпіаду в Токіо: їх спіймали на вживанні допінгу

Автор: Дмитрий Кузнецов

Російські веслярі Микита Моргачов і Павло Сорін, які готувалися до участі в Олімпіаді в Токіо, склали позитивні тести на допінг. Виключили зі списків російської збірної.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Baza.

За його даними, в пробах російських веслярів знайшли заборонений препарат мельдоній. Тести спортсмени здали на зборах у Греції 17 червня.

Джерела Telegram-каналу стверджують, що Моргачов і Сорін заперечують свою провину. Спортсмени вважають, що мельдоній міг міститися в харчових добавках, які вони приймали за погодженням з тренерським штабом.

Для підтвердження наявності у російських веслярів допінгу 8 липня фахівці розкриють їх другі проби. Однак керівництво збірної РФ перестрахувалося і виключило спортсменів із заявки на Олімпіаду.

Нагадаємо, в 2016 році російська тенісистка Марія Шарапова зізналася у вживанні допінгу. В її пробі був виявлений мельдоній, заборонений Всесвітньою антидопінговою організацією. Її дискваліфікували на два роки, але після апеляції термін відсторонення був скорочений до 15 місяців.

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