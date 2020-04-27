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Боевики на Донбассе четыре раза нарушили режим "тишины", ранены двое военных

Новости » Происшествия     27.04.2020 - 17:59
Боевики на Донбассе четыре раза нарушили режим "тишины", ранены двое военных
Иллюстративное фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Наемники использовали запрещенные минскими договоренностями вооружение

В понедельник, 27 апреля, на Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушили режим прекращения огня, в результате чего двое военных получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

Сообщается, что боевики применили запрещенные минскими договоренностями минометы калибра 120 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

"Наши воины действовали адекватно обстановке и принимали меры по подавлению огневых средств противника. С помощью штатного вооружения, украинские военнослужащие вовремя и без колебаний прекращали преступные действия оккупационных войск. Враг получил достойный отпор", - говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил обстрелы неподалеку Марьинки.

А также обстрелы были зафиксированы у Катериновки, вблизи населенного пункта Крымское и Южного, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

"Вследствие преступных действий российских оккупантов двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения", - говорится в сообщении.

Напомним, 26 апреля незаконные вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Никто из украинских военных не пострадал.

Кроме того, Российская Федерация обвинила Украину в срыве нормандского саммита, который был запланирован на апрель.

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