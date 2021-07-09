Двое подозреваемых в убийстве президента Гаити заявили, что не планировали ликвидировать его
Подозреваемые в убийстве главы государства Гаити Жовенеля Моиза признались в том, что не имели целью ликвидацию президента. Двое из нападавших заявили, что должны были выполнять роль переводчиков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Nouvelliste.
По словам следственного судьи Клемана Ноэля, двое нападавших признались в том, что они должны были выполнять роль переводчиков во время ареста Жовенеля Моиза в рамках исполнения ордера. Другой же нападающий заявил, что он лишь недавно приехал в Гаити и нашел эту "работу" в интернете.
Судья также отметил, что во время полицейских обысков автомобиля нападавших, правоохранители изъяли:
- 5 пистолетов и патроны к ним;
- Тысячи долларов наличных;
- Пуленепробиваемые жилеты;
- Мобильные телефоны;
- Топоры.
Напомним, что РБК-Украина рассказывало об убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза во время нападения на резиденцию главы государства.