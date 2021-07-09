Двоє підозрюваних у вбивстві президента Гаїті заявили, що не планували ліквідовувати його
Підозрювані у вбивсті голови держави Гаїті Жовенеля Мойза зізналися у тому, що не мали на меті ліквідацію президента. Двоє із нападників заявили, що повинні були виконувати роль перекладачів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Nouvelliste.
За словами слідчого судді Клемана Ноеля, двоє нападників зізналися у тому, що вони повинні були виконувати роль перекладачів під час арешту Жовенеля Мойза в рамках виконання ордера. Інший же нападник заявив, що він лише нещодавно приїхав у Гаїті й знайшов цю "роботу" в інтернеті.
Суддя також зауважив, що під час поліцейських обшуків автомобіля нападників, правоохоронці вилучили:
- 5 пістолетів та патрони до них;
- Тисячі доларів готівки;
- Куленепробивні жилети;
- Мобільні телефони;
- Сокири.
Нагадаємо, що РБК-Україна розповідало про вбивство президента Гаїті Жовенеля Моїза під час нападу на резиденцію голови держави.