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Двоє підозрюваних у вбивстві президента Гаїті заявили, що не планували ліквідовувати його

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Гаїті, П'ятниця 09 липня 2021 15:35
Двоє підозрюваних у вбивстві президента Гаїті заявили, що не планували ліквідовувати його Фото: підозрювані у вбивстві заявили, що не планували ліквідовувати Жовенеля Моїза (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Підозрювані у вбивсті голови держави Гаїті Жовенеля Мойза зізналися у тому, що не мали на меті ліквідацію президента. Двоє із нападників заявили, що повинні були виконувати роль перекладачів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Nouvelliste.

За словами слідчого судді Клемана Ноеля, двоє нападників зізналися у тому, що вони повинні були виконувати роль перекладачів під час арешту Жовенеля Мойза в рамках виконання ордера. Інший же нападник заявив, що він лише нещодавно приїхав у Гаїті й знайшов цю "роботу" в інтернеті.

Суддя також зауважив, що під час поліцейських обшуків автомобіля нападників, правоохоронці вилучили:

  • 5 пістолетів та патрони до них;
  • Тисячі доларів готівки;
  • Куленепробивні жилети;
  • Мобільні телефони;
  • Сокири.


Нагадаємо, що РБК-Україна розповідало про вбивство президента Гаїті Жовенеля Моїза під час нападу на резиденцію голови держави.

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