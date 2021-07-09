Двоє підозрюваних у вбивстві президента Гаїті заявили, що не планували ліквідовувати його

Підозрювані у вбивсті голови держави Гаїті Жовенеля Мойза зізналися у тому, що не мали на меті ліквідацію президента. Двоє із нападників заявили, що повинні були виконувати роль перекладачів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Nouvelliste .

За словами слідчого судді Клемана Ноеля, двоє нападників зізналися у тому, що вони повинні були виконувати роль перекладачів під час арешту Жовенеля Мойза в рамках виконання ордера. Інший же нападник заявив, що він лише нещодавно приїхав у Гаїті й знайшов цю "роботу" в інтернеті.

Суддя також зауважив, що під час поліцейських обшуків автомобіля нападників, правоохоронці вилучили:

5 пістолетів та патрони до них;

Тисячі доларів готівки;

Куленепробивні жилети;

Мобільні телефони;

Сокири.



