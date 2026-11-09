Двоє пільговиків в одній сім'ї: чи можна отримати подвійну знижку на комуналку

Чи сумуються пільги двох членів сім'ї

Ні, якщо кілька пільговиків проживають в одному житловому приміщенні, їхні знижки на оплату комунальних послуг не додаються.

Відповідно до пункту 6 Порядку надання пільг, затвердженого постановою Кабінету міністрів України №373, якщо в одному житлі право на пільги мають кілька людей, розрахунок здійснюють одному з них - тому, хто має право на більший відсоток знижки. При цьому враховують розмір пільг інших членів сім'ї.

Тобто отримати, наприклад, 150% знижки, якщо обоє членів подружжя мають право на 75% компенсації, неможливо.

Водночас під час розрахунку враховують кількість членів сім'ї, які мають право на пільги. Це впливає на соціальні нормативи споживання комунальних послуг, у межах яких надається державна підтримка.

Що буде, якщо обоє членів подружжя мають статус УБД

Наприклад, чоловік і дружина є учасниками бойових дій та проживають за однією адресою.

За законом кожен із них має право на 75% знижки на оплату житлово-комунальних послуг у межах установлених норм споживання.

Однак подвоїти компенсацію вони не можуть. У такому випадку Пенсійний фонд призначає 75% знижки на оплату комунальних послуг у межах нормативів, установлених для двох пільговиків.

Аналогічний принцип діє, якщо в одному помешканні проживають двоє пільговиків з іншими категоріями державної підтримки.

Якщо один пільговик має 75% знижки, а інший - 50%

У такій ситуації Пенсійний фонд орієнтується на більший відсоток пільги.

Наприклад, якщо чоловік має статус учасника бойових дій і право на 75% знижки, а дружина належить до категорії осіб, які мають право на 50% компенсації, розрахунок проводять за більшою ставкою.

При цьому під час визначення суми допомоги враховують права обох пільговиків та кількість осіб, на яких поширюються пільги.

Важливо, що йдеться саме про розрахунок допомоги на одне житлове приміщення, а не про окрему компенсацію кожному члену родини за ті самі комунальні послуги.