Два льготника в одной семье: можно ли получить двойную скидку на коммуналку

Суммируются ли льготы двух членов семьи

Нет, если несколько льготников проживают в одном жилом помещении, их скидки на оплату коммунальных услуг не суммируются.

Согласно пункту 6 Порядка предоставления льгот, утвержденного постановлением Кабинета министров Украины №373, если в одном жилом помещении право на льготы имеют несколько человек, расчет производится одному из них - тому, кто имеет право на больший процент скидки. При этом учитываются льготы других членов семьи.

То есть получить, например, 150% скидки, если оба супруга имеют право на 75% компенсации, невозможно.

В то же время при расчете учитывается количество членов семьи, имеющих право на льготы. Это влияет на социальные нормативы потребления коммунальных услуг, в пределах которых предоставляется государственная поддержка.

Что будет, если оба супруга имеют статус УБД

Например, супруги являются участниками боевых действий и проживают по одному адресу.

По закону каждый из них имеет право на 75% скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг в пределах установленных норм потребления.

Однако удвоить компенсацию они не могут. В этом случае Пенсионный фонд назначает 75% скидки на оплату коммунальных услуг в пределах нормативов, установленных для двух льготников.

Аналогичный принцип действует, если в одном жилом помещении проживают два льготника, относящиеся к разным категориям получателей государственной поддержки.

Если один льготник имеет право на 75% скидки, а другой - на 50%

В такой ситуации Пенсионный фонд ориентируется на больший процент льготы.

Например, если мужчина имеет статус участника боевых действий и право на 75% скидки, а его жена относится к категории лиц, имеющих право на 50% компенсации, расчет производится по большей ставке.

При этом при определении суммы льготы учитываются права обоих льготников и количество лиц, на которых распространяются льготы.

Важно, что речь идет именно о расчете льготы на одно жилое помещение, а не об отдельной компенсации каждому члену семьи за одни и те же коммунальные услуги.