Двоє чоловіків померли від COVID-19 у Чернівецькій області

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Також померла жінка з підозрою на COVID-19

У Чернівецькій міській лікарні №1 за минулу добу померли двоє чоловіків із підтвердженим коронавірусом та жінка із підозрою на COVID-19. Про це у Facebook повідомляє Чернівецька ОДА.

Один з померлих - чоловік 1964 р. н. із Чернівців, у нього підтвердили COVID-19. Він перебував на апараті штучної вентиляції легень. Мав ішемічну хворобу серця, кардіосклероз та надмірну вагу. ️

Ще один чоловік, чернівчанин, 1973 р. н. також помер із підтвердженим коронавірусом. Він тривалий час перебував на апараті штучної вентиляції легень, мав цукровий діабет.

Також померла чернівчанка 1937 р. н. з підозрою на COVID-19.

Загальна кількість зареєстрованих летальних випадків від коронавірусу у Чернівецькій області - 86.

Також повідомлялось, що у Львові підтвердили ще один летальний випадок серед пацієнтів з коронавірусом COVID-19.

Нагадаємо, всього за минулу добу в Україні підтвердили 375 нових випадків захворювання коронавірусом. При цьому в країні другий день поспіль скорочується кількість нових заражень. Загальне число інфікованих зросла до 16 023 осіб.