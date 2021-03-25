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Двое киевлян организовали международную мошенническую схему. Их арестовали с залогом в 325 млн гривен

Автор: Инна Собора

Правоохранители задержали двух киевлян, которые организовали международную мошенническую схему онлайн-инвестиций. Суд избрал подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме по более 325 млн грн каждому.

Об этом сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова в своем Facebook.

Украинцы выманивали деньги у граждан Германии, Австрии и других европейских стран. Мошенническая схема действовала в течение 2017-2020 годов.

Суть схемы

Мошенники подозреваются в завладении денежными средствами физлиц под видом привлечения инвестиций через специально созданные веб-ресурсы. Они обещали прибыль от онлайн-операций по купле-продаже банковских металлов, иностранной валюты, криптовалюты, ценных бумаг и других активов, которые на самом деле имитировались. Кроме этого программный интерфейс сайтов демонстрировал инвесторам фиктивный рост прибыли от вложенных средств в 100 и более раз.

При попытке забрать заработанное жертвы мошенничества попадали в ловушку – работники так называемых колл-центров этих торговых платформ требовали внесения сбора за обслуживание и комиссию за перевод прибыли в наличные деньги – 15% от суммы полученных средств. После оплаты аккаунты инвесторов блокировались, а размещенные на них средства присваивались организаторами схемы.

Задержания и обыски

Один из мужчин пытался убежать от вручения подозрения, однако полицейские догнали беглеца, когда тот застрял в поле. Спасая его из грязи, правоохранители сообщили ему о подозрении в предусмотренный законом способ. Уже в суде подозреваемый сымитировал потерю сознания, услышав сумму залога. В результате его поместили в изолятор временного содержания.

Во время обысков у подозреваемых изъяты документы и три автомобиля. В декабре же 2020 года наложены аресты на имущество фигурантов общей стоимостью около 50 млн евро, среди которых 8 автомобилей элит-класса.

Фото: изъятые автомобили (mvs.gov.ua)

Ранее сообщалось, что сотрудники киберполиции разоблачили и пресекли деятельность финансовой пирамиды, вкладчиками которого стали 55 тысяч человек.

РБК-Украина писало, что в Сумской области разоблачили двух мужчин, которые продавали несуществующие машины.

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