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Двое футболистов сборной Украины выздоровели от коронавируса

Автор: Андрей Козловский

Сегодня, 16 октября, все футболисты, тренеры и работники футбольного клуба "Шахтер", которые участвуют в процессе подготовки к матчу со "Львовом", сдали тесты на COVID-19. У голкипера Андрея Пятова и у полузащитника Тараса Степаненко результаты тестов - отрицательные.

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Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Как сообщается, у Пятова и Степаненко режим самоизоляции подходит к концу, и они должны пройти медосмотр, по итогам которого будет определен день возвращения к тренировочному процессу.

Напомним, ранее сообщалось, что девять футболистов "Шахтера" получили положительные результаты тестов на COVID-19.

Также РБК-Украина сообщало, что коронавирусом заразились сразу два голкипера сборной Украины по футболу - Андрей Лунин и Юрий Панькив.

Кроме того, в украинском футбольном клубе "Александрия" зафиксировали вспышку коронавируса.

Вместе с тем, в полтавском футбольном клубе "Ворскла" произошла вспышка коронавируса.

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