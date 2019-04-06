ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Украинские военные задержали диверсанта на Донбассе

Новости » Происшествия    06.04.2019 - 08:38
Украинские военные задержали диверсанта на Донбассе
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

У него было задание совершить диверсию в тылу украинских войск

Сегодня, 6 апреля, около трех часов ночи, неподалеку позиций одного из подразделений Объединенных сил, задержали военнослужащего 100-й отдельной мотострелковой бригады российско-оккупационных войск. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Отмечается, что боевик имел задание совершить диверсию в тылу украинских войск, которые обороняются на Кураховскому направлении.

Диверсантом, который был в гражданской одежде, оказался рядовой 3-го батальона 100-й отдельной мотострелковой бригады Андрей Б.

"Военнослужащие, которые выполняли боевое задание, заблаговременно заметили нелепые попытки боевиков обойти наши позиции с фланга. Боевика задержали, он оказал необходимую информацию разведке Объединенных сил",  - говорится в сообщении.

Украинские военные задержали диверсанта на Донбассе

РБК-Украина писало, что в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе 5 апреля противник 17 раз нарушил режим прекращения огня, применив 10 раз запрещенное вооружение, один военный погиб, двое ранены.

Напомним, 5 апреля сообщалось, что в зоне проведения операции О'объединенных сил (ООС) на Донбасси взяли в плен еще одного боевика. В плен взяли рядового 100-й отдельной мотострелковой бригады (в /ч 08826) Юрия Сек.

"Ощадбанк" будет обслуживать клиентов на линии разграничения Снайпер ранил пограничника, КПВВ "Марьинка" закрыли
Выборы 2019 Дебаты Зеленского и Порошенко: главное Результаты выборов президента Украины
Новости Украины Донбассдиверсия
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь