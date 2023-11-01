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Двоє десантників знищили чотирьох окупантів та двох взяли в полон (відео)

Фото: двоє десантників ЗСУ змогли нейтралізувати одразу шістьох окупантів (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Двоє воїнів 71-ої єгерської бригади десантників ЗСУ під час штурму ворожого шанця знищили чотирьох російських військових. Ще двох полонили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Десантно-штурмові війська ЗСУ.

"Вони прийшли сюди грабувати і вбивати. Вони готові гвалтувати і катувати українців, аби їм - в росії - скоротили строк в тюрмі чи позбавили боргів. Та коли віч-на-віч зустрічаються із нашими воїнами - тікають, або здаються у полон", - розповідають бійці.

При цьому, за їх словами, окупанти і з жахом чекають від українських бійців того, що самі би із тваринним задоволенням робили із бранцями.

"Та замість знущань, на них чекала медична допомога і тепла їжа", - констатують десантники.

Втрати РФ в Україні

Втрати Росії у війні в Україні на середу, 1 листопада, склали 680 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 301 490 військових. Крім того, ЗСУ знищили 28 БПЛА та 30 ББМ.

Нагадаємо, за тиждень, з 16 по 22 жовтня, ЗСУ ліквідували 6060 російських солдатів. Також ЗСУ вдалося знищити три літаки, 8 вертольотів та 70 БПЛА.

Для довідки

Шанець - земляна польова фортифікаційна споруда, яка слугує захистом від обстрілу станціонарної чи технічної артилерії, або уражень зі стрілецької зброї супротивника. У ширшому значенні, шанець - це загальна назва польових та військових укріплень.

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