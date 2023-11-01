Двое десантников уничтожили четырех оккупантов и двоих взяли в плен (видео)

"Они пришли сюда грабить и убивать. Они готовы насиловать и пытать украинцев, чтобы им - в России - сократили срок в тюрьме или лишили долгов. Но когда лицом к лицу встречаются с нашими воинами - бегут, или сдаются в плен", - рассказывают бойцы.

При этом, по их словам, оккупанты и с ужасом ждут от украинских бойцов того, что сами бы с животным удовольствием делали с пленниками.

"Но вместо издевательств, их ждала медицинская помощь и теплая еда", - констатируют десантники.

Потери РФ в Украине

Потери России в войне в Украине на среду, 1 ноября, составили 680 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 301490 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 28 БПЛА и 30 ББМ.

Напомним, за неделю, с 16 по 22 октября, ВСУ ликвидировали 6060 российских солдат. Также ВСУ удалось уничтожить три самолета, 8 вертолетов и 70 БПЛА.

Для справки

Шанец - земляное полевое фортификационное сооружение, которое служит защитой от обстрела станционарной или технической артиллерии или поражений из стрелкового оружия противника. В более широком смысле, шанец - это общее название полевых и военных укреплений.