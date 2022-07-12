Двое депутатов из Херсона заняли "должности" в оккупированном Геническе и получили подозрения
Двум местным депутатам Херсонской области сообщено о подозрении в коллаборационизме. Находясь на оккупированной территории, депутаты помогали устанавливать незаконную власть.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.
"Один из них добровольно занял должность "исполняющего обязанности председателя" города Геническа, другой - начальника так называемой "Рибинспекции" Генического района", - рассказали в ОГП.
В генпрокуроре подписали уведомление о подозрении двум депутатам местных советов Херсонской области в коллаборационной деятельности (ч.ч. 5, 6, 7 ст. 111-1 УК Украины).
В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения.
Напомним, ранее сообщалось, что житель Бучанского района Киевской области получил "кресло старосты" за сотрудничество с оккупантами. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.
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