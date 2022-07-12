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Двое депутатов из Херсона заняли "должности" в оккупированном Геническе и получили подозрения

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Киев, Вторник 12 июля 2022 16:19
Двое депутатов из Херсона заняли "должности" в оккупированном Геническе и получили подозрения Фото: двум местным депутатам Херсонской области сообщено о подозрении в коллаборационизме (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

Двум местным депутатам Херсонской области сообщено о подозрении в коллаборационизме. Находясь на оккупированной территории, депутаты помогали устанавливать незаконную власть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

"Один из них добровольно занял должность "исполняющего обязанности председателя" города Геническа, другой - начальника так называемой "Рибинспекции" Генического района", - рассказали в ОГП.

В генпрокуроре подписали уведомление о подозрении двум депутатам местных советов Херсонской области в коллаборационной деятельности (ч.ч. 5, 6, 7 ст. 111-1 УК Украины).

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения.

Напомним, ранее сообщалось, что житель Бучанского района Киевской области получил "кресло старосты" за сотрудничество с оккупантами. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

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