Двое депутатов из Херсона заняли "должности" в оккупированном Геническе и получили подозрения

Двум местным депутатам Херсонской области сообщено о подозрении в коллаборационизме. Находясь на оккупированной территории, депутаты помогали устанавливать незаконную власть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора .

"Один из них добровольно занял должность "исполняющего обязанности председателя" города Геническа, другой - начальника так называемой "Рибинспекции" Генического района", - рассказали в ОГП.

В генпрокуроре подписали уведомление о подозрении двум депутатам местных советов Херсонской области в коллаборационной деятельности (ч.ч. 5, 6, 7 ст. 111-1 УК Украины).

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения.