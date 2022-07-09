Стал "сельским старостой" в оккупации. В Киевской области задержан коллаборант

Житель Бучанского района Киевской области получил "кресло старосты" за сотрудничество с оккупантами. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел Украины.

"Во время оккупации населенных пунктов Киевской области злоумышленник плодотворно сотрудничал с врагом - передавал документацию из поселкового совета военным РФ в отношении участников АТО и лиц, участвовавших в операции объединенных сил, стратегических объектов инфраструктуры Бучанского района", - рассказывают в МВД.

Также коллаборант призывал местное население сотрудничать с оккупантами, раздавая гумпомощь от РФ.

По данным министерства, в марте он организовал сборы, на которых его призначили "старостостой нескольких сел". Он занимал эту "должность" до момента освобождения Киевской области от оккупантов.

Задержание злоумышленника (npu.gov.ua)