UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Двоє чоловіків підірвалися на міні росіян у полі в Херсонській області

Фото: двоє чоловіків підірвалися на міні росіян у полі в Херсонській області (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

У Херсонській області, поблизу Великої Олександрівки двоє чоловіків підірвалися на міні російських окупантів. Внаслідок чого вони загинули.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Херсонської ОВА Ярослава Янушевича.

"Поблизу Великої Олександрівки на міні, залишеній російськими окупантами, підірвалися люди. Два чоловіки, 53 та 35 років, перевіряли свої поля та натрапили на ворожу міну. Через отримані поранення обидва загинули на місці події", - написав Янушевич.

Очільник ОВА наголосив, що мінна небезпека в Херсонській області залишається надзвичайно високою.

"Будь ласка, утримайтеся від відвідин полів, лісосмуг та інших місць, які ще не обстежили сапери. Якщо ви натрапили на вибухонебезпечний предмет, в жодному разі не чіпайте його. Повідомте про таку знахідку правоохоронців або рятувальників", - закликав Янушевич.

Нагадаємо, раніше у Великоолександрівській громаді Херсонської області місцевий житель також підірвався на міні.

Також ми писали, що у селі Новий Берислав Херсонської області на протипіхотній міні "Пелюсток", залишеній окупантами, підірвався місцевий житель.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсонська областьвзрывное устройствоВійна Росії проти України