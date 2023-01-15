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Двое мужчин подорвались на мине россиян в поле в Херсонской области

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Херсонская область, Воскресенье 15 января 2023 12:15
Двое мужчин подорвались на мине россиян в поле в Херсонской области Фото: двое мужчин взорвались на мини россиян в поле в Херсонской области (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

В Херсонской области, близ Великой Александровки, двое мужчин подорвались на мине российских оккупантов. В результате чего они погибли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Херсонской ОВА Ярослава Янушевича.

"Вблизи Великой Александровки на мине, оставленной российскими оккупантами, подорвались люди. Два мужчины, 53 и 35 лет, проверяли свои поля и натолкнулись на вражескую мину. Из-за полученных ранений оба погибли на месте происшествия", - написал Янушевич.

Глава ОВА подчеркнул, что минная опасность в Херсонской области остается очень высокой.

"Пожалуйста, воздержитесь от посещения полей, лесополос и других мест, которые еще не обследовали саперы. Если вы наткнулись на взрывоопасный предмет, ни в коем случае не трогайте его. Сообщите о такой находке правоохранителей или спасателей", - призвал Янушевич.

Двое мужчин подорвались на мине россиян в поле в Херсонской области

Напомним, ранее в Великоалександровском обществе Херсонской области местный житель также подорвался на мине.

Также мы писали, что в селе Новый Берислав Херсонской области на противопехотной мине "Лепестко", оставленной оккупантами, подорвался местный житель.

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