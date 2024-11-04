Двоє чоловіків чотири дні блукали у горах, намагаючись нелегально потрапити до Словаччини

Прикордонники Чопського загону виявили двох чоловіків, які чотири дні блукали в горах. Виявилося, що вони нелегально хотіли потрапити до Словаччини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

"Військовослужбовці відділу "Стужиця" Чопського загону виявили під час патрулювання двох невідомих, які йшли дорогою, що веде до прикордонного підрозділу. Під час опитування чоловіків виявилося, що ті блукають у горах уже чотири доби", - повідомили у ДПСУ.

Жителі Донецької та Черкаської областей зізналися, що планували у незаконний спосіб потрапити до Словаччини.

Чоловіки розповіли, що познайомилися у соцмережах, де обидва вивчали інформацію щодо незаконного перетинання кордону. Далі вирішили об’єднатися, щоб йти разом. Для перетинання держрубежу обрали складну високогірну ділянку, оскільки, на їх думку, там мали більше шансів уникнути прикордонних нарядів.

Правопорушники ретельно готувалися до подорожі: придбали туристичний одяг та навіть антитепловізійні дощовики, проклали маршрут у мобільних застосунках, запаслися провізією. Втім, вони не врахували складність гірських ділянок та відсутність мобільного покриття на певних відтинках.

Врешті, правопорушники збилися з маршруту та блукали навмання. Через чотири дні вони вийшли на стежину поблизу відділу прикордонної служби "Стужиця". Там їх й виявили прикордонники.

Чоловіків затримали в адміністративному порядку з метою притягнення до відповідальності за спробу незаконного перетинання кордону. Їх подальшу долю визначить суд.