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Двое мужчин четыре дня бродили в горах, пытаясь нелегально попасть в Словакию

Понедельник 04 ноября 2024 15:57
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Двое мужчин четыре дня бродили в горах, пытаясь нелегально попасть в Словакию Фото: двое мужчин пытались нелегально попасть в Словакию (dpsu.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Пограничники Чопского отряда обнаружили двух мужчин, которые четыре дня блуждали в горах. Оказалось, что они нелегально хотели попасть в Словакию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прессслужбу Госпогранслужбы.

"Военнослужащие отдела "Стужица" Чопского отряда обнаружили во время патрулирования двух неизвестных, которые шли по дороге, ведущей в пограничное подразделение. Во время опроса мужчин оказалось, что те бродят в горах уже четыре дня", - сообщили в ГПСУ.

Жители Донецкой и Черкасской областей признались, что планировали незаконным способом попасть в Словакию.

Мужчины рассказали, что познакомились в соцсетях, где оба изучали информацию о незаконном пересечении границы. Дальше решили объединиться, чтобы идти вместе. Для пересечения госграницы избрали сложный высокогорный участок, поскольку, по их мнению, там было больше шансов избежать пограничных нарядов.

Правонарушители тщательно готовились к путешествию: приобрели туристическую одежду и даже антитепловизионные дождевики, проложили маршрут в мобильных приложениях, запаслись провизией. Впрочем, они не учли сложность горных участков и отсутствие мобильного покрытия на определенных участках.

В конце концов, правонарушители сбились с маршрута и бродили наугад. Через четыре дня они вышли на тропу вблизи отдела пограничной службы "Стужица". Там их обнаружили пограничники.

Мужчин задержали в административном порядке с целью привлечения к ответственности за попытку незаконного пересечения границы. Их дальнейшую судьбу определит суд.

Напомним, ранее мы сообщали, что пограничники задержали украинца, пытавшегося незаконно пересечь границу с Польшей. Он потерялся и сутки провел в лесу.

Также пограничники задержали двух мужчин на границе с Венгрией. Они пытались незаконно пересечь границу.

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Государственная пограничная служба ДПСУ
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