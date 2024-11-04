Двое мужчин четыре дня бродили в горах, пытаясь нелегально попасть в Словакию
Пограничники Чопского отряда обнаружили двух мужчин, которые четыре дня блуждали в горах. Оказалось, что они нелегально хотели попасть в Словакию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прессслужбу Госпогранслужбы.
"Военнослужащие отдела "Стужица" Чопского отряда обнаружили во время патрулирования двух неизвестных, которые шли по дороге, ведущей в пограничное подразделение. Во время опроса мужчин оказалось, что те бродят в горах уже четыре дня", - сообщили в ГПСУ.
Жители Донецкой и Черкасской областей признались, что планировали незаконным способом попасть в Словакию.
Мужчины рассказали, что познакомились в соцсетях, где оба изучали информацию о незаконном пересечении границы. Дальше решили объединиться, чтобы идти вместе. Для пересечения госграницы избрали сложный высокогорный участок, поскольку, по их мнению, там было больше шансов избежать пограничных нарядов.
Правонарушители тщательно готовились к путешествию: приобрели туристическую одежду и даже антитепловизионные дождевики, проложили маршрут в мобильных приложениях, запаслись провизией. Впрочем, они не учли сложность горных участков и отсутствие мобильного покрытия на определенных участках.
В конце концов, правонарушители сбились с маршрута и бродили наугад. Через четыре дня они вышли на тропу вблизи отдела пограничной службы "Стужица". Там их обнаружили пограничники.
Мужчин задержали в административном порядке с целью привлечения к ответственности за попытку незаконного пересечения границы. Их дальнейшую судьбу определит суд.
Напомним, ранее мы сообщали, что пограничники задержали украинца, пытавшегося незаконно пересечь границу с Польшей. Он потерялся и сутки провел в лесу.
Также пограничники задержали двух мужчин на границе с Венгрией. Они пытались незаконно пересечь границу.
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