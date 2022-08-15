UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Двое "чиновников" из Луганской и Харьковской областей получили подозрение от СБУ

Фото: двое "чиновников" из Луганской и Харьковской областей получили подозрение от СБУ (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Браславский

Правоохранителям удалось установить еще двух коллаборантов, которые сотрудничают с врагом в Харьковской и Луганской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Службы безопасности Украины.

По словам СБУ, им удалось собрать неопровержимые доказательства добровольного сотрудничества с врагом двух человек на оккупированной территории.

СБУ обнаружила "главу "так называемой "временной гражданской администрации Купянского района Харьковской области". Мужчина самостоятельно перешел на сторону врага еще с начала полномасштабного вторжения россиян в Украину.

Также в поле зрения СБУ попала "руководитель" отдела агропромышленного развития администрации Новопсковского района ЛНР", незаконно созданного оккупантами на территории Старобельского района Луганской области. Женщина до назначения имела опыт в сфере управления АПК, а должность получила в обмен на лояльность со стороны оккупантов.

Мужчине и женщине заочно объявили о подозрениях в коллаборационной деятельности.

Напомним, что ранее СБУ обнаружила помощника нардепа, который хотел стать гауляйтером Черкасской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХарьковЛуганскВойна в Украине