Двое "чиновников" из Луганской и Харьковской областей получили подозрение от СБУ

По словам СБУ, им удалось собрать неопровержимые доказательства добровольного сотрудничества с врагом двух человек на оккупированной территории.

СБУ обнаружила "главу "так называемой "временной гражданской администрации Купянского района Харьковской области". Мужчина самостоятельно перешел на сторону врага еще с начала полномасштабного вторжения россиян в Украину.

Также в поле зрения СБУ попала "руководитель" отдела агропромышленного развития администрации Новопсковского района ЛНР", незаконно созданного оккупантами на территории Старобельского района Луганской области. Женщина до назначения имела опыт в сфере управления АПК, а должность получила в обмен на лояльность со стороны оккупантов.

Мужчине и женщине заочно объявили о подозрениях в коллаборационной деятельности.