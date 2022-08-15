Двоє "посадовців" з Луганської та Харківської областей отримали підозру від СБУ

За словами СБУ, їм вдалося зібрати неспростовні докази добровільної співпраці з ворогом двох осіб на окупованій території.

СБУ виявила "голову" так званої "тимчасової цивільної адміністрації Куп’янського району Харківської області". Чоловік самостійно перейшов на сторону ворога ще з початку повномасштабного вторгнення росіян в Україну.

Також у поле зору СБУ потрапила "очільниця" відділу агропромислового розвитку "адміністрації Новопсковського району ЛНР", незаконно створеного окупантами на території Старобільського району Луганської області. Жінка до призначення мала досвід у сфері управління АПК, а посаду отримала в обмін на лояльність з боку окупантів.

Чоловіку та жінці заочно оголосили про підозри у колабораційній діяльності.