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Двоє "посадовців" з Луганської та Харківської областей отримали підозру від СБУ

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Україна, Понеділок 15 серпня 2022 17:17
Двоє "посадовців" з Луганської та Харківської областей отримали підозру від СБУ Фото: Двоє "посадовців" з Луганської та Харківської областей отримали підозру від СБУ (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитро Браславський

Правоохоронцям вдалося встановити ще двох колаборантів, які співпрацюють з ворогом у Харківській та Луганській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Служби безпеки України.

За словами СБУ, їм вдалося зібрати неспростовні докази добровільної співпраці з ворогом двох осіб на окупованій території.

СБУ виявила "голову" так званої "тимчасової цивільної адміністрації Куп’янського району Харківської області". Чоловік самостійно перейшов на сторону ворога ще з початку повномасштабного вторгнення росіян в Україну.

Також у поле зору СБУ потрапила "очільниця" відділу агропромислового розвитку "адміністрації Новопсковського району ЛНР", незаконно створеного окупантами на території Старобільського району Луганської області. Жінка до призначення мала досвід у сфері управління АПК, а посаду отримала в обмін на лояльність з боку окупантів.

Чоловіку та жінці заочно оголосили про підозри у колабораційній діяльності.

Нагадаємо, що раніше СБУ виявила помічника нардепа, який хотів стати гауляйтером Черкаської області.

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